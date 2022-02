Material encontrado pela Receita e Polícia Federal - Divulgação

Material encontrado pela Receita e Polícia FederalDivulgação

Publicado 14/02/2022 12:09 | Atualizado 14/02/2022 12:45

Rio - Um boliviano, de 44 anos, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal, em conjunto com a Receita, ao tentar transportar 4kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. O passageiro pretendia embarcar para Juba, no Sudão do Sul, em um voo com escala primeiro em Guarulhos, em São Paulo e, depois, em Adis Abeba, na Etiópia. O caso aconteceu no último sábado (12).

Os policiais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) identificaram a droga oculta no forro de duas mochilas contidas na bagagem despachada pelo passageiro.



O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para a formalização da prisão e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.