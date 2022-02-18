Tiros foram próximo ao Morro do TimbauReprodução
Alunos de academia se escondem durante tiroteio no Complexo da Maré. #ODia— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2022
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4663004.30.016EM GINÁSIO OLIMPÍADAS RIO 2016385
4482804.30.010EM BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS802
1874404.30.607CM PROFESSOR PAULO FREIRE63
1158304.30.204CIEP OPERÁRIO VICENTE MARIANO625
4538304.30.011EM ESCRITOR LEDO IVO315
4523804.30.805EDI SOLANGE CONCEÇÃO TRICARICO150
4441604.30.802EDI PROFESSORA KELITA FARIA DE PAULA248
4503404.30.701CEJA MARÉ344
4396604.30.801EDI PESCADOR ISIDORO DUARTE135
UNIDADE QUE FUNCIONARÃO SOMENTE NO PRIMEIRO TURNO, ATÉ 12H
4662704.30.808EDI AZOILDA TRINDADE (ZÔ)209
1873704.30.605CM NOVA HOLANDA146
1157804.30.501CIEP SAMORA MACHEL320
4662904.30.807EDI Mª AMÉLIA CASTRO E SILVA BELFORT267
4662804.30.015EM ERPÍDIO C. DE SOUZA (ÍNDIO DA MARÉ)545
4557004.30.806EDI CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA200
4662604.30.014EM LINO MARTINS DA SILVA389
1159804.30.206CIEP HÉLIO SMIDT440
4482004.30.803EDI PROFESSOR MOACYR DE GÓES219
1158004.30.502CIEP ELIS REGINA393
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