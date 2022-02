Tiros foram próximo ao Morro do Timbau - Reprodução

Publicado 18/02/2022 10:38 | Atualizado 18/02/2022 12:46

Rio - Um tiroteio no Complexo da Maré, próximo ao Morro do Timbau, na Zona Norte do Rio, causou pânico nos moradores da comunidade nesta sexta-feira. De acordo com a PM, uma equipe estava em deslocamento pela Avenida Guilherme Maxwell quando foi atacada por homens armados e houve confronto. Um vídeo do momento da ação mostra alunos em uma academia da região correndo no interior do estabelecimento.

Alunos de academia se escondem durante tiroteio no Complexo da Maré. #ODia



Crédito: Reprodução

O local do confronto fica próximo à Escola Municipal Bahia. Questionada, a Prefeitura do Rio disse que 10 unidades na área do Complexo Maré estão fechadas em por conta do tiroteio na região. Em uma publicação em rede social, moradores relataram a tensão no momento dos tiros.

"Eu estava lá dentro da academia, foi horrível, todos saíram correndo", disse uma mulher.

A PM disse que pediu reforços ao 22ºBPM (Penha) e a ação segue em andamento. Não há relatos de feridos, prisões e apreensões até o momento.

Confira as escolas municipais que informaram fechamento por conta da troca de tiros desta manhã.

1158804.30.004EM IV CENTENÁRIO305

4663004.30.016EM GINÁSIO OLIMPÍADAS RIO 2016385

4482804.30.010EM BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS802

1874404.30.607CM PROFESSOR PAULO FREIRE63

1158304.30.204CIEP OPERÁRIO VICENTE MARIANO625

4538304.30.011EM ESCRITOR LEDO IVO315

4523804.30.805EDI SOLANGE CONCEÇÃO TRICARICO150

4441604.30.802EDI PROFESSORA KELITA FARIA DE PAULA248

4503404.30.701CEJA MARÉ344

4396604.30.801EDI PESCADOR ISIDORO DUARTE135

UNIDADE QUE FUNCIONARÃO SOMENTE NO PRIMEIRO TURNO, ATÉ 12H

4662704.30.808EDI AZOILDA TRINDADE (ZÔ)209

1873704.30.605CM NOVA HOLANDA146

1157804.30.501CIEP SAMORA MACHEL320

4662904.30.807EDI Mª AMÉLIA CASTRO E SILVA BELFORT267

4662804.30.015EM ERPÍDIO C. DE SOUZA (ÍNDIO DA MARÉ)545

4557004.30.806EDI CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA200

4662604.30.014EM LINO MARTINS DA SILVA389

1159804.30.206CIEP HÉLIO SMIDT440

4482004.30.803EDI PROFESSOR MOACYR DE GÓES219

1158004.30.502CIEP ELIS REGINA393