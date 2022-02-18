Tiros foram próximo ao Morro do TimbauReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um tiroteio no Complexo da Maré, próximo ao Morro do Timbau, na Zona Norte do Rio, causou pânico nos moradores da comunidade nesta sexta-feira. De acordo com a PM, uma equipe estava em deslocamento pela Avenida Guilherme Maxwell quando foi atacada por homens armados e houve confronto. Um vídeo do momento da ação mostra alunos em uma academia da região correndo no interior do estabelecimento.
O local do confronto fica próximo à Escola Municipal Bahia. Questionada, a Prefeitura do Rio disse que 10 unidades na área do Complexo Maré estão fechadas em por conta do tiroteio na região. Em uma publicação em rede social, moradores relataram a tensão no momento dos tiros.
"Eu estava lá dentro da academia, foi horrível, todos saíram correndo", disse uma mulher.
A PM disse que pediu reforços ao 22ºBPM (Penha) e a ação segue em andamento. Não há relatos de feridos, prisões e apreensões até o momento.
Confira as escolas municipais que informaram fechamento por conta da troca de tiros desta manhã.
1158804.30.004EM IV CENTENÁRIO305
4663004.30.016EM GINÁSIO OLIMPÍADAS RIO 2016385
4482804.30.010EM BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS802
1874404.30.607CM PROFESSOR PAULO FREIRE63
1158304.30.204CIEP OPERÁRIO VICENTE MARIANO625
4538304.30.011EM ESCRITOR LEDO IVO315
4523804.30.805EDI SOLANGE CONCEÇÃO TRICARICO150
4441604.30.802EDI PROFESSORA KELITA FARIA DE PAULA248
4503404.30.701CEJA MARÉ344
4396604.30.801EDI PESCADOR ISIDORO DUARTE135
UNIDADE QUE FUNCIONARÃO SOMENTE NO PRIMEIRO TURNO, ATÉ 12H
4662704.30.808EDI AZOILDA TRINDADE (ZÔ)209
1873704.30.605CM NOVA HOLANDA146
1157804.30.501CIEP SAMORA MACHEL320
4662904.30.807EDI Mª AMÉLIA CASTRO E SILVA BELFORT267
4662804.30.015EM ERPÍDIO C. DE SOUZA (ÍNDIO DA MARÉ)545
4557004.30.806EDI CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA200
4662604.30.014EM LINO MARTINS DA SILVA389
1159804.30.206CIEP HÉLIO SMIDT440
4482004.30.803EDI PROFESSOR MOACYR DE GÓES219
1158004.30.502CIEP ELIS REGINA393