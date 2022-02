Tragédia em Petrópolis: missa de 7º dia será celebrada pelo bispo Dom Gregório - Reprodução/Google Maps

Publicado 21/02/2022 14:42

Rio - A missa de sétimo dia pelas vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, será celebrada nesta segunda-feira, às 19h, na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra. Presidida pelo bispo do município, Dom Gregório Paixão, a missa será transmitida pelo canal do Youtube da Paróquia Santo Antônio

Também nesta segunda-feira, todas as igrejas da Diocese de Petrópolis celebrarão a missa de sétimo dia pelas vítimas da tragédia.

O domingo também foi de orações no mundo todo pelas vítimas. O Papa Francisco também manifestou, novamente, sua solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas. "Exprimo minha proximidade às populações atingidas por desastres naturais nos últimos dias. Estou pensando especialmente no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis no Brasil, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. Que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte suas famílias e apoie aqueles que os estão ajudando", disse o Pontífice.

Mais de 140 mortos em tragédia