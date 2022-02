Governado do Rio, Claudio Castro, acompanhando os trabalhos em Petrópolis - Divulgação

Governado do Rio, Claudio Castro, acompanhando os trabalhos em PetrópolisDivulgação

Publicado 21/02/2022 14:46

Rio - O governador Cláudio Castro determinou a criação de um comitê para acompanhar as ações e despesas executadas pelo Estado do Rio de Janeiro para mitigar os efeitos da calamidade pública em Petrópolis, na Região Serrana. Prevista em decreto publicado na edição extraordinária do Diário Oficial desta segunda-feira, a iniciativa busca garantir ainda mais transparência às medidas adotadas pelo governo para atender a população do município, que foi drasticamente atingido pelas chuvas no último dia 15.



"Temos como prioridade, neste momento, atender os cidadãos petropolitanos, garantir assistência às vítimas das chuvas e reconstruir a cidade de Petrópolis. Por isso, determinei a criação do comitê. Assim, não só o governo, mas toda a sociedade terá, de forma rigorosa, total controle sobre os gastos do Estado do Rio com o município", declarou Cláudio Castro.



O Comitê de Acompanhamento será formado por representantes das secretarias da Casa Civil (que presidirá o grupo), de Governo, de Planejamento e Gestão, além da Controladoria Geral do Estado (CGE RJ) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).



Farão parte ainda da comissão, todos como convidados, integrantes do Ministério Público do Estado (MPRJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Com esse gesto, o governador também está convocando os órgãos de controle para que, juntos com o Executivo, garantam o máximo de transparência à sociedade.