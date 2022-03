Quarta-feira de cinzas ensolarado com movimentação, na praia do Leblon. - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 03/03/2022 07:03 | Atualizado 03/03/2022 07:08

fotogaleria Rio - O calor continua na cidade do Rio de Janeiro. O céu ficará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, os ventos serão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 39°C. Sensação térmica vai chegar aos 50°C.

Segundo o Alerta Rio, na sexta-feira, um sistema de alta pressão manterá o tempo estável no Rio. Ao longo deste período, o céu estará claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas.

No sábado, ventos em altos níveis poderão causar ligeiro aumento de nebulosidade, mas não há previsão de chuva para este dia. Já no domingo, o céu volta a ficar claro a parcialmente nublado, também sem previsão de chuva na cidade do Rio.

Na segunda-feira, não haverá mudanças significativas nas condições do tempo. Desta forma, o céu ficará claro a parcialmente nublado, não há previsão de chuva e as temperaturas estarão estáveis. Os ventos serão fracos a moderados (até 51,9 km/h).