Alexandre Gonçalves Silva foi morto em Honório GurgelFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/03/2022 06:12 | Atualizado 03/03/2022 06:30

Mãe de Alexander, Claudia Eduarda lamentou a perda precoce do jovem . "Arrancaram um pedaço de mim. Meu amor, minha vida, meu coração tá sem um pedaço. À quem fez isso, eu desejo muita luz no caminho porque vive na escuridão, mas o meu menino era iluminado, muito amado e sei que vai estar num ótimo lugar. Ninguém entende o destino, só quem o faz. Portanto, eu acredito que ele está em um bom lugar, descansando e longe dessa maldade humana", afirmou Claudia, em um post em uma rede social.

Alexander estava andando pela Rua Mirinduba, esquina com a Rua Bagdad, em Honório Gurgel, com o tio quando os dois foram atingidos por tiros. No Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, o tio do rapaz, que não teve a identidade divulgada, contou aos policiais do 9º BPM (Madureira) que notou que estava machucado após ouvir um barulho. Ele não soube responder de onde os tiros partiram. O homem foi atendido no local e liberado pela equipe médica.

Em nota, a Polícia Civil disse que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital realizaram a perícia no local e analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os responsáveis pela morte de Alexander. Ainda não há informações sobre a motivação ou a dinâmica do crime.