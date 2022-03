Policia prende Geraldo Pablo de incendiar casa da ex-companheira e matar a enteada de 11 anos - Reprodução TV Globo

Publicado 03/03/2022 08:17 | Atualizado 03/03/2022 08:53

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam Geraldo Pablo Santos Monsão, nesta quarta-feira, por suspeita de incendiar a casa da ex-mulher e matar a filha dela de 11 anos, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Segundo a especializada, ao tomar conhecimento de que estava sendo procurado, ele se apresentou na 35ª DP (Campo Grande). O crime aconteceu na madrugada do último sábado.

Richelly Gonçalves estava sozinha em casa no momento do incêndio Reprodução TV Globo

De acordo com a DHC, a menina Richelly Gonçalves estava sozinha em casa no momento do crime. Ela foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas já chegou sem vida. O corpo da criança foi enterrado nesta quarta, no Cemitério do Murundu, em Realengo, também na Zona Oeste.