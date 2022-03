Homem é alvo de denúncia ao MP-RJ por distribuir cartas antivacina da covid-19 em Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Homem é alvo de denúncia ao MP-RJ por distribuir cartas antivacina da covid-19 em Jardim Sulacap, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 03/03/2022 09:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público do Rio contra um homem que aparece em um vídeo distribuindo cartas em Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio. O material tem conteúdo antivacina contra a covid-19. As imagens captadas por câmeras de segurança mostram o rapaz entregando envelopes na manhã de quarta-feira (2).

"A Secretaria Municipal de Saúde, após tomar conhecimento da ação, está encaminhando a denúncia ao MP", afirmou a pasta em nota.

O texto de de quatro páginas que traz mentiras sobre a vacina cita trechos bíblicos. Uma parte, por exemplo, afirma que um nano chip será implantado em quem recebe a dose e a pessoa ficará conectada à internet. "A tecnologia dessa Marca/vacina é baseada numa substância chamada Luciferase (Lúcifer), que possibilitará fazer leitura de códigos de QR Code para se efetuar compras e pagamentos", diz um trecho.

Com o título "Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Acredite!", a carta já havia sido distribuída e fotografada por moradores em junho de 2021.