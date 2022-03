Explosivos colocados por assaltantes destruíram interior de duas agências em Quatis - Divulgação

Publicado 03/03/2022 10:15 | Atualizado 03/03/2022 10:16

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos, nesta quarta-feira (2), terminou com a morte de dois suspeitos de envolvimento no ataque à base da Polícia Militar e nas explosões em agências bancárias do Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, no município de Quatis, no Sul Fluminense. O crime aconteceu na última segunda-feira (28) e, desde então, um cerco foi mantido na região do Vale do Paraíba do Sul pelo 28º BPM (Volta Redonda) e 37º BPM (Resende). No dia 1º, dois homens foram presos.

O cerco contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), sobrevoando a área de mata para onde os criminosos fugiram. Ontem, PMs encontraram os dois suspeitos mortos após uma troca de tiros na Estrada Quatis, nas imediações da Fazenda Esperança. Com eles, foram apreendidos um fuzil, um artefato explosivo, uma réplica de pistola e R$ 497 em espécie.



Entre o último dia 28 e esta quinta-feira (3), quatro homens foram presos e um menor apreendido. Parte do material do roubo foi recuperado. Ao todo, foram apreendidos dois veículos com placas clonadas, um automóvel roubado de um morador, dois fuzis, uma réplica de pistola, um artefato explosivo, cinco carregadores de fuzil, dois carregadores de pistola, dois rádios portáteis e um lança rojão. Além do dinheiro encontrado com os mortos, a PM também apreendeu um malote com R$ 12.755,50 da explosão de um dos caixas eletrônicos.