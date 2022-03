Filho de Mussum, Igor Palhano foi impedido de sair de shopping em moto e denunciou caso de racismo - Reprodução

Publicado 03/03/2022 11:04 | Atualizado 03/03/2022 12:12

Rio - Filho do humorista Mussum (1941-1994), Igor Palhano, 30, usou suas redes sociais para denunciar na noite de quarta-feira que foi vítima de racismo no Park Shopping Jacarepaguá. O dentista contou que foi abordado por seguranças que não o deixaram sair do estabelecimento de motocicleta mesmo após a entrega de habilitação e documento do veículo. O caso aconteceu entre 21h30 e 22h e durou cerca de trinta minutos.

O segundo mais novo, dos cinco de Mussum, Igor conta que sempre teve a referência negra do pai, mas foi criado pela mãe e padrasto brancos. Ele nunca havia passado por uma situação tão violenta, em que teve o direito de ir e vir violado mesmo com a documentação em dia.

"Nunca passei por isso por ser dentista, ser filho de quem sou, mas mesmo tendo condição a gente passa por esse problema. Meu pai brincava com isso (com a questão do racismo). Ele tirava o humor para conscientizar as pessoas. Isso acontece com muita gente, mas eu tenho voz e vou encaminhar o caso da melhor forma possível", afirmou. Igor está sendo orientado por advogado e pretende registrar ocorrência nesta quinta-feira.

Em um relato indignado nas redes sociais, Igor afirma que após olhar a documentação, um segurança afirmou que ele não poderia sair do shopping, alegando medidas de segurança. Após estacionar a moto, Igor procurou a central de atendimento ao cliente, mas, segundo ele, não havia ninguém para atendê-lo. Outro segurança negro o perguntou se poderia ajudar e concordou que a conduta não teria sido a mesma se ele fosse branco.

"Parece que agora chegou a minha vez. Sempre entrei e saí dos lugares com cabeça erguida e hoje estou completamente arrependido de ter frequentado esse lugar com pessoas que não tem um pingo de consideração pelo ser humano. Estou com nojo e agora entendo as grandes revoltas e lutas. Sim, eu sofri racismo. É pesado", afirmou o filho de Mussum.



Igor afirmou que após um período impedido de sair do local, foi escoltado até a saída por quatro seguranças. "Então eu pergunto, ser preto hoje em dia é isso? Vou precisar fazer mais quantas faculdades pra tentar ser visto de outra forma? Ou preciso usar máscara branca na cara? Acho que nem assim tenho respeito. Nojo desse shopping e nojo desses seguranças", finalizou.

O dentista afirmou que foi a primeira vez em sua vida que se viu vítima de racismo. Ele registrou o momento em que saiu escoltado do shopping.

O ParkJacarepaguá afirmou em nota que apura o caso internamente. "A administração do shopping informa que está apurando o caso internamente. A empresa esclarece ainda que repudia qualquer tipo de discriminação", diz o texto.

Mussum é homenageado em Carnaval e no cinema

Antônio Carlos Bernardes, o Mussum, completaria 80 anos no ano passado. O humorista dos 'Trapalhões' e sambista fundador do grupo 'Originais do Samba' será homenageado neste Carnaval pela escola Lins Imperial, da Série Ouro (antigo grupo de acesso). Mangueirense, o artista nasceu no Lins, na Zona Norte do Rio. Filho de empregada doméstica, ele virou um ícone da televisão. A personalidade também será representada nas telinhas. O ator Ailton Graça vai interpretar Mussum no longa-metragem 'Mussum, o Filmis', que está sendo produzido e ainda não tem data de estreia divulgada.