Rio de Janeiro

Bases do Segurança Presente recebem tampinhas plásticas que serão revertidas em doações de ração e castrações

Parceria do Governo do Estado com a Subscretaria de Proteção Animal (RJPet) vai realizar ações de conscientização sobre proteção e bem-estar dos bichos, além de campanhas de adoção

Publicado há 3 horas