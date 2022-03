As temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máxima de 37°C - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 04/03/2022 06:19 | Atualizado 04/03/2022 06:25



Rio - O calor segue na cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá céu claro a parcialmente nublado e com previsão de chuva isolada. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 km/h até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máxima de 37°C.

Ainda segundo o Alerta Rio, no sábado, ventos em altos níveis da atmosfera influenciarão o tempo no Rio, com céu parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, no entanto não há previsão de chuva.

Entre domingo e terça-feira, um sistema de alta pressão volta a atuar sobre a cidade, com céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva para estes dias.