Polícia Civil prende maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí - Divulgação

Polícia Civil prende maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí Divulgação

Publicado 04/03/2022 11:00

Rio - O traficante Marcos Felipe da Costa, mais conhecido como 'Felipinho', considerado um dos maiores fornecedores de drogas do interior do Rio, foi preso nesta quinta-feira em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A operação conjunta entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares também resultou na maior apreensão nos últimos meses de entorpecentes prontos para a venda na cidade.



Ao todo, foram apreendidos 9 mil sacolés de maconha e 9 mil cápsulas de cocaína. Durante as buscas, uma espingarda também foi encontrada.



Segundo a Polícia Civil, o traficante é considerado o elo de uma facção criminosa que atua em comunidades da capital do Rio e em Barra do Piraí e vivia uma vida luxuosa.



Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa localizada no bairro Vila Helena, após o setor de inteligência constatar que a residência abrigava uma grande quantidade de drogas. O imóvel foi revistado e os agentes encontraram uma grande quantidade de cocaína e maconha armazenadas por toda a casa. Parte da droga estava escondida em uma privada.



O traficante já possui uma condenação por tráfico de drogas, pela operação "Visão de Águia" da Polícia Civil, antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal, além de ser considerado violento pelos moradores da localidade.