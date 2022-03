O ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 - Arquivo O DIA

Publicado 04/03/2022 13:10 | Atualizado 04/03/2022 13:25

Rio - O policial reformado Ronnie Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em 2018, disse que já recebeu ajuda do presidente Jair Bolsonaro. O auxílio teria ocorrido em 2009, quando o atual Chefe do Poder Executivo ainda era deputado federal. A fala foi divulgada nesta sexta-feira em entrevista divulgada pela revista Veja.

De acordo com a reportagem, o suposto atirador que disparou contra o carro de Marielle no Estácio, Região Central, afirmou ter recebido ajuda na época em que perdeu sua perna. Lessa explica que o então deputado federal intercedeu ao seu favor junto a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), no Rio. À época, Bolsonaro era patrono da instituição.

O suporte prestado pela associação à Lessa teria lhe garantido uma prótese, mas ele conta que a usou por pouco tempo. O ex-policial militar revela que adquiriu uma perna mecânica melhor usando o valor que recebeu de seguro. Preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Lessa negou ter proximidade com Bolsonaro, apesar da ajuda.

Segundo o acusado pelo duplo homicídio, foram poucas vezes que viu o presidente, mesmo também morando no Vivendas da Barra, condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde a família Bolsonaro tem casa.

Preso desde março de 2019, Lessa segue se dizendo inocente e vítima de coincidências que o levaram à prisão. Ele atribui ao ex-capitão do Bope e suposto chefe do Escritório do Crime, Adriano da Nóbrega, a responsabilidade pelo assassinato da vereadora carioca.