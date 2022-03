Cachorro foi morto a facadas por vizinho no bairro Cosmos, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 04/03/2022 14:26 | Atualizado 04/03/2022 14:33

Rio - A Polícia Civil busca o paradeiro de Thiago Santos de Jesus, suspeito de matar a facadas o cão Mutante, da raça American Bully, no dia 24 de fevereiro. Os agentes estiveram na casa de Thiago, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, mas ele não foi encontrado no local e já é considerado foragido. Segundo a polícia, o animal foi atingido 21 vezes pelo criminoso. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, vereador Luiz Ramos Filho (PMN), comentou as investigações.



"A polícia esteve na casa dele, mas ele fugiu. Estava andando livremente pelas ruas do bairro, inclusive intimidando a tutora do cachorrinho assassinado. Mas, com a repercussão do caso, ele fugiu, com medo de ser preso", afirma o vereador.



Segundo Winy Fernandes, tutora do cão assassinado, o animal já tinha sido ameaçado pelo suspeito. "Um dia eu estava passeando aqui na rua e esse cara ficou jogando piada. Disse que se o Mutante olhasse feio pro Rottweiler dele, matava meu cachorro. Não dei bola, continuamos nosso passeio".



Winy contou que, no dia do crime, Mutante se soltou da coleira, quando Thiago passeava com o Rottweiler e os dois cachorros começaram uma briga violenta. "O Mutante era muito manso e bonzinho. Brincava com criança, nunca fez mal a ninguém. Ele e o Rottweiler se estranharam e brigaram. Os vizinhos me ajudaram a apartar. Jogamos água e os dois se soltaram".

"Ele (Thiago) mandou a mulher pegar uma faca em casa e esfaqueou o meu cachorro. Deu 21 facadas e ameaçava quem tentasse detê-lo. Só parou porque um vizinho pegou um pedaço de pau e conseguiu atingi-lo. Isso tudo aconteceu na frente da minha filha, de oito anos, que está traumatizada", disse Winy.



O animal foi levado para uma clínica veterinária em Campo Grande, onde faleceu na tarde do dia 25. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).