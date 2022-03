A expectativa é que o serviço tenha uma significativa melhoria em toda a cidade - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 04/03/2022 14:20

Rio - Com um aumento de R$ 300 milhões no orçamento em relação ao último ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou a entrega de novos equipamentos para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), na manhã desta sexta-feira (4), para melhoria da manutenção geral dos pontos da cidade. A nova frota conta com cerca de 300 veículos.

O investimento para aluguel e compra de maquinário, que no ano passado ficou em torno de R$ 600 milhões, aumentou significativamente e chega a R$ 900 milhões. Para o prefeito Eduardo Paes, o orçamento maior reflete na melhora do serviço prestado ao município e nas condições de trabalho dos garis.



“Só em equipamentos a Comlurb tem, esse ano, mais de R$ 300 milhões a mais no orçamento, ou seja, investimos para atender e dar condições de fazer que o atendimento seja mais mecanizado, permitindo que os garis se dediquem mais às suas funções tradicionais e atender em mais escala. Nós vamos, cada vez mais, aumentar esse poder da prefeitura de cuidar da cidade”, disse.



Antes no novo maquinário, os profissionais de limpeza atuavam com apenas 137 unidades dos equipamentos pesados para manutenção de toda a cidade. De acordo com o prefeito, a baixa na companhia de limpeza atingiu da varredura das ruas à limpeza das praias.



“É muito abandono, é muita falta de cuidado. Nós assumimos a prefeitura e tínhamos só 137 equipamentos desses pesados, para capinar, para limpar, para cuidar da cidade, para fazer destoca de árvore, para fazer poda de árvore. Nós estamos mais do que triplicando esse número, vamos para 450 equipamentos” expôs.



A entrega foi realizada no Monumento das Pracinhas, no Parque do Flamengo. Na cerimônia, estavam presentes o prefeito da cidade Eduardo Paes e o diretor-presidente da Comlurb, Flávio Lopes.



Além dos veículos e grandes equipamentos, a Comlurb também adquiriu 600 novas roçadeiras portáteis para agilizar o corte de grama em toda a cidade. E o trabalho nas comunidades também será aprimorado com a destinação de 34 micros tratores e 11 caminhões mini basculantes, que vão dar um novo dinamismo e ampliar os serviços.



“Esse maquinário vai ser o maior portfólio da história da Companhia. A cidade é muito grande, então quanto mais trabalho de empreitada tivermos, melhor. Por exemplo, na Quinta da Boa Vista, temos cerca de 27 garis trabalhando com roçadeira. Quando entramos com equipamentos como esses, liberamos os garis para fazerem o trabalho fino em outros locais da cidade”, explicou o diretor-presidente da Comlurb, Flávio Lopes.