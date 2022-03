Área interditada por PMs em Rio das Pedras - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 04/03/2022 14:16 | Atualizado 04/03/2022 14:18

Rio - Uma operação do Comando de Polícia Ambiental (CPam) na comunidade de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (4), terminou com oito detidos por práticas ilegais, uma área interditada, dois autos de constatação (documento informando irregularidade), treze veículos fiscalizados e dois deles autuados por irregularidades. A comunidade é conhecida por ser dominada por milicianos, além da grande quantidade de vegetação em áreas de preservação.



Entro os detidos, quatro foram levados à 32ª DP (Taquara) por construções irregulares levadas, três por pirataria levadas à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e uma por operar sem licença (reciclagem) encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).



Os militares contaram com a participação na operação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ), da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e também da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Estavam presentes como parte da força tarefa 14 viaturas e 42 policiais militares.