Vítima acabou sofrendo um afundamento de crânio por conta das agressões - Reprodução

Vítima acabou sofrendo um afundamento de crânio por conta das agressõesReprodução

Publicado 04/03/2022 14:36

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (3), um homem acusado de feminicídio contra a ex-companheira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Agentes da 75ª DP (Rio do Ouro) localizaram Rondineli Rodrigues Marins em um ferro-velho no bairro do Porto da Rosa e contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio.

De acordo com as investigações, que começaram na 71ª DP (Itaboraí), a vítima estava separada de Rondineli e, em agosto do ano passado, ele a procurou em sua casa para tentar reatar o relacionamento. Segundo o relato, o homem estava furioso e desequilibrado e, quando a mulher se recusou, as agressões começaram. Ela conseguiu correr, mas acabou sendo alcançada pelo acusado, que a atacou com socos e atirou um vaso de planta em seu rosto.

As netas e a filha da vítima gritaram e um vizinho conseguiu impedir que as agressões continuassem. A mulher acabou sofrendo um afundamento de crânio e foi encaminhada a um hospital, onde ficou internada por duas semanas. O criminoso ainda voltou à casa dela e matou seu cachorro como vingança. A polícia chegou ao autor do crime após levantar informações e realizar um trabalho de inteligência e monitoramento. Rondineli foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.