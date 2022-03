Sábado será de céu nublado e sem previsão de chuva na cidade do Rio - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 05/03/2022 07:17

Rio - A cidade do Rio terá céu parcialmente nublado a nublado e não há previsão de chuva neste sábado. De acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano favorecerá a variação de nebulosidade. Os ventos terão intensidade fraca a moderada (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis. A mínima prevista é de 20°C e a máxima de 34°C.

Ainda segundo o Alerta Rio, entre domingo e terça-feira, o céu volta a ficar claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva na cidade do Rio de Janeiro.

Na quarta-feira, haverá variação de nebulosidade na cidade, com céu nublado a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas, estáveis.