Polícia Civil prende chefe do tráfico de drogas na Lapa Reprodução

Publicado 05/03/2022 09:01

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta sexta-feira, o chefe do tráfico de drogas da Lapa, Região Central do Rio. Dois comparsas do traficante também foram presos. Com eles foram encontradas 170 embalagens com maconha prontas para venda.

Os criminosos, que não tiveram suas identidades reveladas, foram capturados na Escadaria Selarón, um dos pontos turísticos mais conhecidos da Lapa, após troca de informações de inteligência da DRE.

Segundo os agentes, um dos presos é considerado filho de criação de um chefe da facção criminosa de tráfico de drogas que atua em todo estado.

Os autores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após a ação, eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.