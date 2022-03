Corpo de Bombeiros encerra buscas por pescador desaparecido no Recreio - Fabio Costa / Agência O DIA

Publicado 06/03/2022 08:54 | Atualizado 06/03/2022 08:54

Rio - O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas aquáticas, neste sábado, por Anderson da Silva, que desapareceu há oito dias na praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com os bombeiros, a partir de agora as buscas acontecerão de forma visual por guarda-vidas em seus respectivos postos e através de embarcações que tiverem alguma informação sobre a localização do pescador.

As equipes dos Grupamentos Marítimos da Barra da Tijuca e de Copacabana contaram com o auxílio de drones e motos aquáticas para tentar localizar a vítima.

Segundo testemunhas, Anderson, de 34 anos, pescava sobre uma pedra próxima ao Mirante do Roncador quando foi surpreendido por uma onda e arrastado para o mar.

Na sexta, a corporação encontrou o corpo de William Mattozo, de 32 anos, desaparecido desde terça-feira (1). De acordo com os Bombeiros, William nadava na Praia do Recreio durante a noite, na altura do Posto 12, quando acabou se afogando e sumindo no mar. O quartel da Barra da Tijuca também foi acionado e começou as buscas no mesmo dia. O homem foi localizado há 10 km de distância de onde havia sido visto pela última vez.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a partida repentina do rapaz. "Hoje se deu o fim da nossa agonia e o início da nossa saudade. Primo, vá em paz e descanse. A vida realmente é um sopro... É difícil de acreditar, é difícil de entender e aceitar, mas não tem como voltar atrás", escreveu a prima do rapaz.