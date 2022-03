Rio tem previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde deste domingo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/03/2022 07:27

Rio - O domingo será de tempo instável no município do Rio por conta do calor e da elevada disponibilidade de umidade. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu parcialmente nublado e há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada no período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 19°C.

Entre segunda-feira e quinta-feira, o posicionamento de um sistema de alta pressão manterá o tempo

estável no Rio, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas.