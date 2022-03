Buscas por desaparecidos em Angra dos Reis - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Publicado 06/03/2022 19:24 | Atualizado 06/03/2022 19:25

A primeira vítima, que também não teve o nome divulgado, foi encontrada neste sábado, junto com a lancha que se envolveu acidente. Segundo os bombeiros, o veículo foi localizado a cerca de 52 metros de profundidade. O resgate foi realizado após quatro dias de buscas intensas com apoio de aeronaves, botes e sonar.

Homem desaparecido na Praia da Macumba

O Corpo de Bombeiros irá retomar, nesta segunda-feira (6), as buscas pelo pescador Anderson da Silva, de 34 anos, que desapareceu no mar da Praia da Macumba , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no último dia 26, após ser atingido por um onda enquanto pescava em cima de uma pedra. Ele está sendo procurado desde o dia 27 por equipes da Barra da Tijuca e de Copacabana.