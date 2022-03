Prisão foi feita por agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) - Google / Reprodução

Prisão foi feita por agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes)Google / Reprodução

Publicado 06/03/2022 18:21 | Atualizado 06/03/2022 18:28

Rio - Agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prenderam em flagrante, neste sábado (5), um homem, que não teve o nome divulgado, suspeito de aplicar golpes em hospitais, clínicas e laboratórios em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com informações iniciais, ele dizia que era pastor para conseguir enganar as vítimas.

Ainda segundo os agentes, ele buscava comover pessoas com a falsa história de um filho que estaria doente e necessitava, inicialmente, de oração. O discurso, no entanto, terminava com o pedido de ajuda financeira. Durante a ação foram apreendidos com o criminoso R$ 19.424 mil em dinheiro.

A prisão contou com o apoio de policiais militares do programa Segurança Presente. O falso pastor será autuado por estelionado.