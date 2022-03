Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 06/03/2022 17:21 | Atualizado 06/03/2022 17:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 2.011.573 casos confirmados e 71.956 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 358 novos casos e nove mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,58%.

Entre os casos confirmados, 1.928.172 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,0%.

Mapa de risco permanece amarelo, com baixo risco

O Estado do Rio permaneceu pela quarta semana consecutiva em bandeira amarela de baixo risco para a covid-19. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, na 71ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, que avalia os indicadores da doença no território fluminense. A região Metropolitana II, que inclui cidades como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, teve melhora e passou a ser a única em bandeira verde (risco muito baixo).

De acordo com o levantamento, o mapa considera os dados epidemiológicos das últimas duas semanas, entre os dias 6 e 12 de fevereiro e 20 e 26 de fevereiro. Além da Metropolitana 1, a região Noroeste também teve melhora no cenário e saiu da bandeira vermelha de risco alto para a laranja, que representa risco moderado.

"Pela quarta semana consecutiva, o Mapa de Risco da Covid-19 traz o estado em bandeira amarela, que representa baixo risco para Covid-19. Isso nos mostra uma queda sustentada dos indicadores e a consolidação do cenário epidemiológico. Além disso, alcançamos uma elevada cobertura vacinal, com mais de 30 milhões de doses aplicadas em todo o estado", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.