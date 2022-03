Aulas online de graça para quem faz concursos - RF._.Studio/Pexels

Aulas online de graça para quem faz concursos

Publicado 06/03/2022

Rio - O ano de 2022 prevê cerca de 1.500 vagas em concursos públicos no Rio de Janeiro. E para ajudar os candidatos a estarem prontos para esse mar de oportunidades, o Gran Cursos Online criou um curso gratuito com cerca de 250 horas de conteúdo para atender, principalmente, àqueles que não têm condições de pagar para estudar. Além disso, os alunos terão à disposição mais de um milhão de questões para resolver e dicas de profissionais experientes no ramo de concursos.

O curso é gratuito e ofertará disciplinas como Língua Portuguesa, Redação Discursiva, Direito Administrativo, Constitucional, Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, Administração Geral, Administração Pública, Administração de Recursos Materiais, Gestão de Pessoas, Ética, Informática, Raciocínio Lógico Operacional, Matemática, Contabilidade, AFO +LRF e Orçamento Público. Além disso, os professores irão disponibilizar simulados gramaticais, técnicas de estudos e dicas de organização de tempo e inteligência emocional.



"Além de dedicação e esforço, o candidato tem aqui uma chance de começar a estudar com professores gabaritados e experientes. É importante estar preparado para chegar no topo", diz o o CEO do Gran Cursos Online, Gabriel.



Mais informações em /www.grancursosonline.com.br/curso-online-gratuito-concursos-2022/. E confira as vagas disponíveis no Rio de Janeiro no link /blog.grancursosonline.com.br/concursos-rj-2022/.