Estudantes do Instituto Carmela Dutra protestam contra casos de assédios sexuais na unidade, localizada em Madureira, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Estudantes do Instituto Carmela Dutra protestam contra casos de assédios sexuais na unidade, localizada em Madureira, Zona Norte do Rio Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/03/2022 14:03 | Atualizado 06/03/2022 15:11

Rio - Mais um professor do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, em Madureira, na Zona Norte do Rio, foi afastado após uma série de acusações de assédio sexual contra alunas da escola . Até o momento, dois profissionais sofreram punições da Secretaria Estadual de Educação.

O delegado da 29ª DP (Madureira), Neilson Nogueira, informou que a mãe de uma das alunas foi ouvida na sexta-feira (4). Na segunda-feira (7), os responsáveis de três alunas que supostamente foram assediadas e outras três que teriam testemunhado serão intimados a depor durante a semana.

Nas denúncias, professores do Carmela Dutra teriam tocado nas alunas sem permissão e feito comentários de cunho sexual. A escola tem como norma o uso do uniforme normalista, ou seja, saia ou calça azul, meia três-quartos e blusa de botão branca. Ainda segundo as meninas, muitos abusadores usam este motivo para justificar os comentários de duplo sentido.