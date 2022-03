Homem tentou levar três aparelhos de ar-condicionado, no Centro - Divugalção

Publicado 06/03/2022 17:49

Rio - Guardas municipais da Coordenadoria Regional do Centro (CRC) prenderam em flagrante, na manhã de sábado (5), um homem que furtou três aparelhos de ar-condicionado do Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Rua Benedito Hipólito, no Centro do Rio. Os agentes estavam atuando na proteção das instalações do equipamento municipal.

Ao ouvir um barulho nas dependências do prédio, por volta das 5h, os agentes viram o homem tentando fugir e conseguiram detê-lo. Ele estava com os três aparelhos em um carrinho já próximo à saída do estabelecimento. Após o flagrante, ele foi conduzido para a 6ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.