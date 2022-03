Caio Telles Guimarães, de 20 anos, foi preso por um crime que a família diz que ele não cometeu - Divulgação

Publicado 06/03/2022 16:28 | Atualizado 06/03/2022 17:31

DIA, Rio - Amigos e familiares de Caio Telles Guimarães, de 20 anos, estão organizando um ato que irá acontecer nesta segunda-feira (6) às 11h em frente ao Fórum Patricia Acioli, no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, para pedir pela soltura do rapaz. De acordo com os parentes do jovem, que revelaram em primeira mão ao ele estaria preso por um crime que não cometeu . Também nesta segunda-feira o advogado do rapaz entrará com um pedido de soltura de seu cliente.

Na ocasião, Caio foi preso minutos depois de sair de casa para ajudar um amigo em uma mudança, no dia 22 de fevereiro. O jovem foi detido por policiais do São Gonçalo Presente na Rua Gregório de Mattos, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, e apontado como o autor de um roubo de moto na Rua David Campista, próximo à RJ-104, por volta das 13h.

Segundo a Polícia Civil, Caio foi detido em flagrante após roubar uma motocicleta em frente a uma loja de autopeças no mesmo bairro onde mora e encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde foi reconhecido por duas vítimas. No entanto, a família nega a versão e afirma que o rapaz estava em casa no momento do crime.

De acordo com a mãe, às 13h Caio estava sentado com ela na sala montando um currículo e, assim que terminou o que tinha de pendente no documento, se despediu e disse que iria na rua debaixo ajudar na mudança de um amigo.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência localizada na frente da casa de Caio mostram o momento em que o jovem, usando bermuda, chinelo e uma camisa no ombro, sai de casa às 13h30. O GPS do celular dele também mostra a distância percorrida por Caio assim que saiu de casa e o horário, confirmando o que foi registrado pelas câmeras.