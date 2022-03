Criminoso teria tentado matar policiais militares em 2019 - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 06/03/2022 17:04 | Atualizado 06/03/2022 17:05

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (6), na Rua Carneiro Ribeiro, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio, o criminoso identificado como Marcos Pereira Correa Silvério, o "Descontrolado", de 24 anos. De acordo com os agentes, ele era ligado ao tráfico de drogas da Comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão e estava foragido desde 2019 depois de ter tentado matar três policiais militares.

Na ocasião, os agentes atuavam em apoio à rendição de policiais na base da Alvorada, quando foram atacados a tiros pelo criminoso junto com outros bandidos. Ainda segundo a PM, houve confronto e um dos policiais ficou ferido na perna e deve que ser socorrido a um hospital da região, onde teve alta logo depois. Na ação, o grupo teria conseguido fugir.

Na delegacia, a equipe informou que "Descontrolado" estava atuando nas bocas de fumo do Complexo do Alemão. Contra ele, há mandados de prisão por quatro homicídios qualificados. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso). O preso será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.