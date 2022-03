Um dos criminosos presos durante ações da Seop - Seop / Divulgação

Um dos criminosos presos durante ações da SeopSeop / Divulgação

Rio - Agentes do programa BRT Seguro realizaram três prisões desde a última sexta-feira (4). Na madrugada de sexta para sábado, o Centro de Controle do BRT acionou uma das patrulhas após flagrar um homem furtando objetos da estação Divina Providência.

Após a ação, o rapaz entrou em uma composição do articulado e foi seguido pelos agentes e alcançado na estação Santa Efigênia. Após revista, foram encontrados materiais de cobre do ar-condicionado de um dos terminais. O criminoso foi conduzido para a 32ª DP (Taquara), onde confessou o crime e alegou que o material seria vendido a ferros-velhos.



Já na noite de sábado (5), um homem foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca) por desacato, após tentativa de pular a catraca sem pagar a passagem. Na manhã deste domingo (6), um outro rapaz foi pego furtando cabos elétricos das estações do BRT. Após serem acionados, os agentes se dirigiram até as imediações da estação Rio 2 e prenderam o criminoso. Com ele, foram apreendidos uma mochila e quatro alicates, usados para retirar os cabos e fios.



De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas 197 prisões por roubo, furto, depredação e importunação sexual.



Vans piratas



De sexta-feira a domingo, a Seop, por meio da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), realizou 11 remoções de vans por toda o município, sendo cinco piratas. As ações foram realizadas nos bairros de Coelho Neto, Santa Cruz, Irajá, Centro, Barra e Recreio.



"A Prefeitura, através da Secretaria de Ordem Pública, segue trabalhando para auxiliar na segurança pública, especialmente para combater furtos, roubos e vandalismo no BRT, bem como nas praias e pontos turísticos. Também seguimos fiscalizando o transporte pirata para proteger a vida do carioca", destacou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



Ainda no fim de semana, agentes do programa Rio+Seguro realizaram uma prisão em Copacabana. No sábado (5), agentes foram acionados por um cidadão após furto de um cordão a um pedestre na Avenida Atlântica. A equipe de patrulhamento conduziu o homem para a 12ª DP (Copacabana).