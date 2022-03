Acidente entre ônibus e carro deixa dois mortos e pelo menos 30 feridos em Búzios - Reprodução Internet

Publicado 06/03/2022 14:58

Rio - Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou um casal morto e pelo menos 30 pessoas feridas na noite deste sábad (5) o, na RJ-102, altura do bairro Vila Luiza, em Búzios, na Região dos Lagos. As vítimas fatais foram identificadas como Cristina Andrade Guedes e Wangner Stellet. Os demais feridos não tiveram suas identidade reveladas.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Búzios foi acionado por volta das 23h01. O motorista do carro teria perdido o controle e invadido a pista no sentido contrário, batendo de frente com o ônibus da Viação Montes Brancos.

Segundo os bombeiros, entre os feridos, que estavam no ônibus, alguns foram para o Hospital Rodolpho Perissé, em Búzios, outros foram encaminhadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio, e outra parte recusou atendimento. Todos os passageiros tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações, Cristina e Wangner eram donos de uma marmoraria no bairro da Rasa, em Búzios. O casal deixa três filhos. Ainda não há informações sobre data e local do sepultamento.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 126ª DP (Cabo Frio) para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia foi realizada no local, e os investigadores aguardam o resultado do laudo.