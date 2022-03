Delegacia de Mangaratiba - Divulgação

Delegacia de MangaratibaDivulgação

Publicado 06/03/2022 12:39

Rio - Agentes da 165ª DP (Mangaratiba) prenderam, neste sábado (05), um homem, de 18 anos por perseguir e estuprar a ex-companheira. Ele foi capturado em Itaguaí, na Baixada Fluminense, após troca de informações de inteligência.

Segundo os agentes, em setembro do ano passado o bandido invadiu a casa de sua ex-companheira, em Mangaratiba, na Costa Verde, e amarrou a vítima com fios de eletricidade pelos pulsos. Em seguida, ele a estuprou e ainda filmou a ação com um celular. A motivação do crime seria o término do relacionamento.

Segundo as investigações, após o crime ele continuava a manter contato com a ex e a ameaçava, dizendo que a estupraria novamente e que poderia matá-la. O autor também espalhou boatos em redes sociais de que a mulher teria HIV.

Os crimes foram registrados nas 165ª DP, as investigações foram realizadas, o criminoso foi localizado e preso. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele responderá por estupro e ameaça.