Presos foram localizados neste sábadoReprodução

Publicado 06/03/2022 13:16

Rio - Três criminosos foram presos neste sábado após uma informação repassada pelo setor de inteligência do 25ºBPM (Cabo Frio) de que o bando estaria planejando executar traficantes de uma facção rival. De acordo com a PM, os homens seriam ligados ao tráfico de drogas e foram localizados enquanto se dirigiam à Rasa, em Búzios, para encontrar outros comparsas na região.

Ainda segundo o setor de inteligência do batalhão, o criminoso conhecido como "Salgueiro", principal suspeito de alguns homicídios em Búzios, estaria com o grupo. A Polícia não divulgou o nome do traficante.



Uma operação na Estrada Velha de Búzios foi montada e as equipes localizaram um veículo com quatro pessoas. Ao abordá-los, os policiais conseguiram capturar Salgueiro e mais 2 comparsas.



Com o trio, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, 46 munições, três celulares e o veículo.



O caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio).