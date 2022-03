Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 06/03/2022 10:53

Na noite de quinta-feira, homens em um carro passaram atirando em direção a um bar na Rua Clara Borges de Souza, no bairro Novo Horizonte, em Manilha . De acordo com a Polícia Militar, um agente se apresentou no local da ocorrência informando que ele passava pela região no momento dos disparos. Ele disse que reagiu atirando contra os criminosos que estavam no veículo e teria machucado o tornozelo no momento em que buscou abrigo.