Escolas esperam a divulgação das datas dos ensaios técnicos na Marquês de SapucaíMarcos Porto

Publicado 06/03/2022 12:37

Rio - A confirmação das datas para a realização dos ensaios técnicos na Sapucaí deverá ser anunciada após a reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, nesta segunda-feira. Ao DIA, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, disse esperar que os ensaios iniciem no próximo domingo (13) e só terminem no dia 10 de abril. "Já mandei uma mensagem para o Paes e acredito que amanhã teremos um posicionamento, já que está previsto, para o próximo domingo, o ensaio com a São Clemente, Imperatriz e Portela. Também acredito que teremos uma notícia positiva", disse.



A RioTur disse que no momento aguarda somente a decisão final do prefeito do Rio para publicar as datas oficiais. Ao todo, foram cinco datas escolhidas pela Liesa: 13, 20 e 27 de março, 3 e 10 de abril . A cada domingo, três escolas ensaiam e a campeã do último Carnaval, Viradouro, testa sozinha som e luz da avenida na última passagem antes do Carnaval.

O carnaval na Marquês de Sapucaí começa no dia 20 de abril, com os desfiles das escolas da série ouro. As escolas do Grupo Especial desfilam nos dias 22 e 23 de abril. A apuração das notas dos jurados será em 26 de abril e o desfile das campeãs no dia 30 de abril.

Enquanto as datas oficiais não são divulgadas, as escolas de samba seguem com os ensaios de rua. Neste domingo, às 19h, a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, volta a receber os ensaios de rua da Grande Rio. A escola desfila no dia 23 de abril com o enredo "Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.

Desfiles no Sambódromo



20/4 (Quarta-feira) - Série Ouro

21/4 (Quinta-feira) - Série Ouro

22/4 (Sexta-feira) - Grupo Especial

23/4 (Sábado) - Grupo Especial

24/4 (Domingo) - Desfile das Crianças

30/4 (Sábado) - Desfile das Campeãs



Cidade do Samba



26/4 (Terça-feira) - Apuração



Desfiles na Intendente Magalhães



20/4 (Quarta-feira) - Federação de blocos

21/4 (Quinta-feira) - Grupo de Avaliação

22/4 (Sexta-feira) - Série Bronze

29/4 (Sexta-feira) - Série Prata

30/4 (Sábado) - Série Prata

1/5 (Domingo) - Grupos de Acesso B e C



Terreirão do Samba



As atrações estão programadas para ocorrer entre os dias 20 e 23 de abril, além do dia 30 de abril.

Reunião com Comitê Científico

O encontro também vai decidir se o município vai manter ou não o uso obrigatório de máscara em locais fechados. Na quinta-feira (3), a secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro publicou um decreto que torna facultativo para todas as cidades do Estado a definição sobre a obrigatoriedade do uso da máscara em ambiente fechado e aberto. Através de um vídeo, o secretário Alexandre Chieppe explicou que essa medida foi tomada em função da melhora do cenário epidemiológico da covid-19 no Estado do Rio e também devido ao avanço da cobertura de vacinação.

Atualmente, as máscaras são obrigatórias em espaços fechados e no transporte público. O encontro com o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) e a secretaria estava previsto para acontecer no dia 14 de março, no entanto, os números favoráveis ajudaram na antecipação.