Polícia Civil faz ações de combate à violência contra a mulher nesta terça-feiraDivulgação

Publicado 08/03/2022 07:27 | Atualizado 08/03/2022 09:19

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), realiza nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, a Operação Resguardo, uma ação nacional de combate a crimes de violência contra a mulher. Dezenas de mandados de prisão serão cumpridos. Até as 8h40, 33 pessoas haviam sido presas no estado.



A Operação Resguardo é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), e será realizada em todos os estados do país e no Distrito Federal. O Dia D da ação contará com apoio de agentes das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC); Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

A polícia ainda não informou detalhes sobre a operação e marcou uma coletiva de imprensa para as 10h com a diretora do DGPAM, delegada Sandra Ornelas, e por outras titulares de Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams).



Prisões

Ações integradas relacionadas à Operação Resguardo começaram no dia 7 de fevereiro deste ano. Desde então, mais de 270 autores de crimes contra mulheres foram presos em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão.



Em 2021, as delegacias que integram o DGPAM prenderam 532 pessoas envolvidas em casos de violência contra mulheres.