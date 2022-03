BRT de Magalhães Bastos - Divulgação

Publicado 08/03/2022 14:30

Rio - O jovem Felipe Gabriel da Silva Domingos, de 16 anos, que caiu por uma das portas do BRT na estação de Magalhães Bastos, segue internado com quadro de saúde estável nesta terça-feira (08), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Ele foi socorrido por equipes do Samu e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, em estado grave.

De acordo com a MOBI-Rio, empresa pública da Prefeitura do Rio que administra o BRT, o motorista do articulado não viu o momento em que o jovem caiu e, por isso, não prestou socorro. A responsável pelo transporte mencionou ainda que o ato de forçar as portas, praticado por passageiros dos articulados, que é considerado vandalismo, aumenta o risco de acidentes para todos os passageiros do sistema de transportes.

Até o momento, não se sabe se o jovem viajava preso às portas do coletivo e caiu por ter se desequilibrado ou se ele caiu do articulado pelo acesso porque ele estava aberto. A diretoria do Hospital Albert Schweitzer informa ainda que o estado de saúde do jovem é estável.

A MOBI-Rio informou também que o programa BRT Seguro, coordenado pela SEOP, está intensificando as ações de fiscalização nas estações e articulados como forma de coibir que os veículos trafeguem com as portas abertas.