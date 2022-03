Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a morte de Arielle Evangelista da Silva, de 21 anos - Foto: Arquivo MAIS

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a morte de Arielle Evangelista da Silva, de 21 anosFoto: Arquivo MAIS

Publicado 08/03/2022 14:27





Ao DIA, a mãe e irmã de Arielle se mostraram muito abaladas por conta do crime. Já a caminho do sepultamento e em meio a lágrimas, elas relataram estar "sem forças" até mesmo para falar. "A gente não está com cabeça, não consigo nem falar sem chorar", declarou a irmã.



Amigos e parentes da vítimas também lamentaram a morte por meio das redes sociais. Rio - A jovem Arielle Evangelista da Silva, de 21 anos, assassinada a tiros pelo namorado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio , será enterrada nesta terça-feira (8), às 16h, no Cemitério da Cacuia, no bairro Cacuia, também na Ilha. Ela deixa um filho de quatro anos.Ao, a mãe e irmã de Arielle se mostraram muito abaladas por conta do crime. Já a caminho do sepultamento e em meio a lágrimas, elas relataram estar "sem forças" até mesmo para falar. "A gente não está com cabeça, não consigo nem falar sem chorar", declarou a irmã.Amigos e parentes da vítimas também lamentaram a morte por meio das redes sociais.

Que isso meu Deus, tão nova, bonita, seu filhinho aí tão pequeno descanse em paz Arielle, vc era uma família pra mim, titia da minha Ririca que Deus conforte o coração de toda a família — Mym Amorim (@Amoriim03) March 7, 2022

Como faz pra te trazer de volta? Estamos despedaçados por dentro te amamos muito , juro que a ficha ainda não caiu tá difícil dms encarar essa situação, você está deixando sua herança tão cedo aqui , poxa meu amor Eu queria tanto que isso fosse um sonho,não da p aceitar pic.twitter.com/kWz13Wg957 — raffa (@raffa_s09) March 7, 2022 Descansa Nos Braços Do Pai Amiga pic.twitter.com/K37ZZ1s3ja — (@LaryssaVictor33) March 7, 2022



Arielle foi assassinada pelo seu companheiro na manhã desta segunda-feira (7), na na Estrada das Canárias, em Parque Royal. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu ao ferimentos.



Em seu Twitter, a irmã da vítima diz estar indignada com a atitude do ex-companheiro de Arielle e garante que a irmã tentou por diversas vezes terminar o relacionamento.



"[Ele] Tava com ela porque queria, ela mandava meter o pé, era 'porra louca' mesmo mas nada justifica tirar a vida de alguém. Só vai doer em vocês quando acontecer com alguém da família de vocês. Deus sabe de tudo. minha irmã descansou dessa vida infeliz" declarou.



O namorado, que não teve a identidade revelada, tentou tirar a própria vida depois de cometer o crime e foi encaminhado para um hospital da região. O criminoso segue internado em estado grave.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que está apurando a morte de Arielle Evangelista da Silva e segue fazendo diligências para esclarecer as circunstâncias do crime.