Mulher foi conduzida à delegacia suspeita de tentar atear fogo em veículo BRT no Terminal AlvoradaReprodução/ TV Globo

Publicado 09/03/2022 10:43 | Atualizado 09/03/2022 12:41

Rio - Uma mulher grávida foi levada para a delegacia na noite de terça-feira (8) após ameaçar atear fogo em um BRT no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela foi detida por policiais militares com um galão de gasolina. A informação foi divulgada pelo programa 'Bom Dia, Rio' da TV Globo.

A gestante estaria revoltada pelo tempo de espera no local, que superava 1 hora. Policiais militares a conduziram para a delegacia.

O DIA questionou a Seop, responsável pelo BRT Seguro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.



Dois homens caem de BRT nesta semana

Um homem caiu de um articulado em movimento na manhã desta quarta-feira (9). O passageiro foi socorrido pelos bombeiros e apresentou ferimentos leves, com arranhões. O caso aconteceu na Estrada da Pedra, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Rogério de Oliveira, 38, foi levado ao Hospital Pedro II e tem quadro de saúde estável.

Na tarde do último domingo, foi o adolescente Felipe Gabriel da Silva Domingos, de 16 anos, que se acidentou e caiu por uma das portas do BRT na estação de Magalhães Bastos. Ele foi internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Nesta quarta-feira, ele está com quadro de saúde estável.

De acordo com a MOBI-Rio, empresa pública da Prefeitura do Rio que administra o BRT, o motorista do articulado não viu o momento em que o jovem caiu e, por isso, não prestou socorro. A responsável pelo transporte mencionou ainda que o ato de forçar as portas, praticado por passageiros dos articulados, que é considerado vandalismo, aumenta o risco de acidentes para todos os passageiros do sistema de transportes.