Policial reagiu ao assalto, mas não ficou feridoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/03/2022 11:24 | Atualizado 09/03/2022 11:31

Rio - Uma tentativa de assalto causou tiroteio, na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Brasil, na altura da Maré, na pista sentido Zona Oeste. A vítima foi um policial militar do 4º BPM (São Cristóvão), que reagiu à ação. Os bandidos revidaram e atingiram o veículo, mas o PM não ficou ferido.

O caso aconteceu por volta das 8h quando o PM trafegava pela via e ocupantes de um outro carro desembarcaram armados e foram em direção ao veículo do policial. Houve reação e os criminosos revidaram com cinco tiros no para-brisa do automóvel do agente. O tiroteio causou pânico em quem estava na via expressa, mas ninguém foi atingido.

Os assaltantes ainda tentaram roubar a moto de um outro militar que estava no local. Após a ação, os bandidos conseguiram fugir para o Complexo da Maré.

Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para verificar ocorrência no local. A pista chegou a ser interditada, mas já foi liberada e o trânsito normalizado. A vítima prestou depoimento na 21ª DP (Bonsucesso), que está responsável pelo caso.