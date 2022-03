Assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa quatro anos no próximo dia 14 - Divulgação

Publicado 09/03/2022 12:17

Rio - As famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes vão se reunir na tarde desta quarta-feira com o titular da Delegacia de Homicídios da Capital, Alexandre Herdy, quinto delegado do caso. O encontro está marcado para 14h na especializada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Anistia Internacional também vai participar da reunião.

No próximo dia 14, completam-se quatro anos do duplo homicídio. Familiares e organizações da sociedade civil cobram que os investigadores cheguem aos mandantes e à motivação do crime.

O Comitê Justiça por Marielle e Anderson solicitou reuniões com autoridades para cobrar respostas, inclusive com o Governo do Estado do Rio. O grupo é composto pelo Instituto Marielle Franco, pela viúva de Marielle, Monica Benício, pela viúva de Anderson, Agatha Reis, e pelas organizações Justiça Global, Anistia Internacional Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Terra de Direito.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado prenderam em março de 2019 os acusados de executarem a vereadora e o motorista na Região Central do Rio em março de 2018. O policial militar reformado Ronnie Lessa cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia.

A vereadora e o motorista foram assassinados no dia 14 de março de 2018 em um ataque no carro em que estavam com uma assessora, sobrevivente, que se mudou para a Europa após o crime. O veículo foi atingido por treze tiros.