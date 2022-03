Outros dois criminosos envolvidos no confronto fugiram do local - Reprodução

Publicado 09/03/2022 10:37 | Atualizado 09/03/2022 11:30

Rio - Dois criminosos ficaram feridos durante um confronto com a Polícia Militar, nesta terça-feira (8), no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, militares do 41º BPM (Irajá) foram informados sobre um grupo de criminosos estar planejando um assalto a um estabelecimento comercial na Rua Luís Coutinho Cavalcanti.



Ainda segundo a Polícia Militar, a equipe esteve no local e se deparou com quatro criminosos, que atiraram contra os policiais, dando início a uma intensa troca de tiros. Após o tiroteio, dois suspeitos foram encontrados feridos. A dupla foi socorrida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.



Os suspeitos ficaram sob custódia e com eles, os policiais militares apreenderam uma pistola, munições, uma motocicleta e um carro. Os outros dois criminosos envolvidos no confronto fugiram do local. O caso foi registrado na delegacia da região.