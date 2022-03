A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso - Reprodução

Publicado 09/03/2022 10:03

Rio - Lucas de Oliveira Vale, de 19 anos, baleado por um policial militar durante uma festa em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio , está há quatro dias internado no Hospital Municipal Pedro II. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o jovem segue com quadro de saúde estável nesta quarta-feira. Andrey Conceição dos Santos Galante, de 17 anos, também se feriu na ação e acabou morrendo. A Polícia Civil informou que Lucas é aguardado para prestar depoimento quando tiver alta médica.

Andrey e o amigo Lucas foram baleados pelo cabo da PM João Paulo Pereira da Costa em uma festa para comemorar o fim do Carnaval com amigos do bairro da Zona Oeste do Rio.

Lotado no 33º BPM (Angra dos Reis), João Paulo chegou a socorreu as vítimas ao Hospital Municipal Pedro II e foi preso em flagrante na Delegacia de Homicídios após prestar depoimento.

Na segunda-feira, o irmão de Andrey, Eduardo Conceição dos Santos disse ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que foi direto ao hospital assim que soube o que aconteceu com Andrey. No local, ele chegou a conversar com o PM.

"Ele estava numa festa pós-carnaval que ele e os amigos deles organizaram, alugaram um salão e fizeram uma festinha entre eles. Aconteceu de rolar uma confusão no meio da festa. Meu irmão foi apartar e acabou ganhando uns tiros. Quando eu cheguei [no hospital], o policial tava sentado do lado de fora. Eu espero que a justiça seja feita", contou.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Andrey se solidarizaram com a dor da perda. "Meus sentimentos, primo! Que Deus possa conforta seu coração e de sua família nesse momento. Muita força!", disse uma. "Tá custando pra ficha cair", falou uma amiga de Andrey. "Hoje não será um adeus e sim um até logo. Levarei você no coração irmão, mais uma vez obrigada por tudo", comentou mais um amigo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. O PM e cerca de 10 testemunhas já foram ouvidas na sede da unidade, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde o suspeito foi preso em flagrante.



A Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) conduziu João Paulo ao Hospital Central da Policia Militar para exames de corpo de delito e, posteriormente, ele foi encaminhando à Unidade Prisional da corporação, em Niterói.