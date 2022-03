Policiais fizeram manobra para desengasgar bebê - Reprodução/Redes Sociais

Policiais fizeram manobra para desengasgar bebêReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/03/2022 10:39

Rio - Um bebê que estava sem respirar foi salvo por policiais militares na noite desta terça-feira (08), na altura do bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Para salvar a criança, um dos agentes utilizou a manobra de Heimlich e desobstruiu as vias respiratórias da criança.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizava um patrulhamento pela RJ-106 quando uma mãe pediu socorro. Ela explicou aos militares que o recém-nascido não conseguia respirar e, por isso, precisava de ajuda.

Ainda segundo a PM, um dos agentes iniciou a técnica de Heimlich no bebê e conseguiu desengasgar a criança. A manobra é uma método de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por comida ou qualquer objeto que fique entalado nas vias respiratórias.

Assim que a criança voltou a respirar, os policiais levaram a família para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, para dar continuidade ao atendimento. O bebê passa bem.