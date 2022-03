Operação desarticula lava-jatos na Rua Leopoldo Bulhões entre Benfica e Bonsucesso, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 10/03/2022 09:28 | Atualizado 10/03/2022 10:08

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) em ação conjunta com a Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (10) mais uma operação de combate aos lava-jatos clandestinos na Rua Leopoldo Bulhões, entre os bairros de Manguinhos e Benfica, na Zona Norte do Rio. A ação conta com apoio da Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, da Comlurb e das concessionárias Light e Águas do Rio e ocorre de forma pacífica.

O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirmou que já foram realizadas pelo menos dez operações deste tipo na região durante a gestão da Prefeitura, iniciada em 2021. O titular da pasta afirmou que observa a diminuição da prática irregular no local.

"A gente já consegue desarticular algumas estruturas que estavam ocupando irregularmente o espaço público, promovendo desvio de água, desordem no ir e vir das pessoas. Desde o início das nossas operações, percebemos uma diminuição das ocupações irregulares, mas a gente vai ter que voltar sempre aqui pra fazer com que essas pessoas se conscientizem de que o espaço público não pode ser ocupado por atividades irregulares", disse.

Carnevale destacou a importância da articulação de outros órgãos do Poder Público, como a Polícia Civil. O secretário disse que as desordens são diversas: acúmulo de lixo, ocupação irregular do espaço público e atividades que tangenciam a criminalidade, como desvio de água. "Por isso temos que articular com a Comlurb, com a força policial. Essa articulação que vai fazer a diferença", disse.

Em janeiro a via que reúne barracas para lavagem de veículos já havia sido alvo de fiscalização. Na ocasião, nove estruturas foram apreendidas, resultando na remoção de 42 pontos de furtos de energia elétrica pela Light, e de 35 de água pela Cedae. Oito construções irregulares em fase inicial foram demolidas. Uma mulher foi conduzida à delegacia por ter agredido uma guarda municipal. Em novembro do ano passado a região, entre Benfica e Bonsucesso, também recebeu a força-tarefa de combate à atividade irregular.

*Colaborou Reginaldo Pimenta