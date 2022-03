Policiais distribuem os pescados apreendidos nas comunidades - Divulgação / PMERJ

Publicado 10/03/2022 09:23 | Atualizado 10/03/2022 09:29

Rio - O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizou, nesta quarta-feira (9), uma apreensão de cerca de duas toneladas de pescados no cais de Jurujuba, em Niterói. A carga arrecadada foi doada aos moradores de três comunidades do Rio que contam com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Após concluírem a apreensão, o CPAm entregou os pescados à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) para que fosse realizada a doação. As comunidades atendidas pela ação foram Chapéu Mangueira, Barreira do Vasco e Prazeres, localizadas, respectivamente, nas zonas Sul, Norte e Central do Rio.



A operação que arrecadou os peixes foi feita graças a uma denúncia anônima, que prestou queixa sobre o desembarque de pesca irregular no cais de Jurujuba. Ao chegarem na região, os policiais militares abordaram um grupo que retirava uma carga de peixes de uma traineira, a fim de embarcar o conteúdo em um caminhão estacionado no local.

Constatada a irregularidade na documentação apresentada pelos envolvidos, os responsáveis foram conduzidos à 79ª DP (Charitas). Na delegacia, foram tomadas as medidas cabíveis e, posteriormente, a ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro de Niterói).