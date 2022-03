A ação deverá se estender por todo o Canal de Marapendi - Divulgação

Publicado 10/03/2022 11:18 | Atualizado 10/03/2022 11:19

Rio - A Prefeitura do Rio realizou nesta quinta-feira (10) uma operação para retirada de embarcações abandonadas na faixa de areia no Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os barcos estavam poluindo o meio ambiente e o visual do canal. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), contou com o apoio do Grupamento Náutico da Guarda Municipal e da Polícia Militar Ambiental.