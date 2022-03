e-Título é válido em todo o território nacional - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

e-Título é válido em todo o território nacionalMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 10/03/2022 13:14



Rio - O estado do Rio de Janeiro tem mais de 726 mil eleitores com o título cancelado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), entre as cidades fluminenses, a capital é a que tem o maior número, com 284 mil documentos inválidos, seguida de São Gonçalo (45.215), Niterói (40.464), Nova Iguaçu (37.820) e Duque de Caxias (30.808). A regularização deve ser feita até o dia 4 de maio, no site do TRE-RJ

A falta de justificativa de ausência às urnas é a principal razão de invalidação dos títulos dos eleitores com voto obrigatório, entre 18 e 70 anos. Quem tem o documento cancelado, além de não poder votar nas próximas eleições, que acontecerão durante o mês de outubro, sofre diversas outras limitações. Um indivíduo não pode ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, contrair empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública, entre outros atos.



Todos os serviços da Justiça Eleitoral estão totalmente remotos, por isso, a regularização deve ser realizada pela internet, no site do TRE-RJ. Primeiramente, o cidadão deverá checar se há multas eleitorais pendente. Caso exista, será necessário emitir e pagar a guia de recolhimento correspondente aos débitos. Após quitar as dívidas, é necessário que o eleitor solicite a regularização do documento, preenchendo o formulário de atendimento no sistema Título Net.