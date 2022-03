Ações foram realizadas nos bairros Grajaú e Vigário Geral - Fábio Costa / Agência O Dia

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS-Rio, Márcio Garcia, estiveram presentes na ação de controle e prevenção da dengue, no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (10). Segundo Soranz, os dois últimos anos foram bastante difíceis para a realização de contenção das doenças causadas pelo Aedes aegypti devido à covid-19, mas os trabalhos estão sendo reforçados neste ano.



"Os profissionais precisaram mudar muito as suas características de trabalho, as pessoas tinham medo de nos deixar entrar nas suas casas e levar covid-19. Todos ficaram assustados e nós também! Mas tudo o que passamos nos mostrou a força do SUS e o quanto é importante o trabalho que desenvolvemos. Por isso, é muito importante poder retomar ações como essas e voltar a cuidar também das outras questões de saúde pública, como a prevenção das arboviroses”, afirmou o Soranz.